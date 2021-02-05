اتحاد طلاب جامعة سوهاج يختتم معسكره التدريبى الرياضى الأول

شهد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، حفل ختام المعسكر الرياضي التدريبي الأول، الذي نظمه اتحاد الطلاب بمشاركة 510 طلاب، بجميع الكليات واستمرت فعالياته علي مدار ٣ أسابيع علي ملاعب المدينة الجامعية للطالبات بمقر الجامعة القديم، وذلك بحضور الدكتور مصطفي عبد الخالق، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والمحاسب أشرف القاضي، القائم بعمل أمين عام الجامعة، الدكتور إبراهيم البرعي،القائم بأعمال عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور أحمد عبدالله، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، صبري محمد، مدير عام إدارة رعاية الشباب المركزية، أحمد عبد الحافظ، المستشار الإعلامي للجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.وفي بداية كلمته أشاد رئيس جامعة سوهاج بنجاح المعسكر وانضباط الطلاب وتطبيقهم كل الإجراءات الاحترازية التي تتبعها إدارة الجامعة للحد من انتقال فيروس كورونا، مشيرًا إلى تميز المعسكر بالمشاركة الأكبر في نسبة الطالبات 335 مقابل 175 طالبا، وهذا دليل قوي علي ازدياد الوعي بين الفتيات بأهمية ممارسة النشاط الرياضي والمشاركة بشكل عام في مختلف الأنشطة الطلابية، مؤكدًا أن الجامعة لم تبخل أبدًا في دعم ورعاية كل الأنشطة والفعاليات التي من شأنها تعزيز قدرات الطلاب وتنمية مواهبهم وخدمة مصالحهم التي تأتى في مقدمة أهداف الإدارة الجامعية، مقدمًا خالص الشكر لأعضاء اتحاد الطلاب علي مجهودهم الواضح خلال تلك الفترة القصيرة من انتخابهم.من جانبه قال محمد حمادة، رئيس اتحاد الطلاب بالجامعة، أن المعسكر هدف في المقام الأول إلى ممارسة النشاط الرياضي للتأكيد علي أهميته في الحفاظ علي صحة وسلامة الطلاب، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، موضحًا أنه تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات بحيث ضمت كل مجموعة 25 طالبا، وشمل البرنامج التدريبي ألعاب الجودو، الجمباز، الكاراتيه، كرة القدم، كرة السلة، والكرة الطائرة.فيما أوضح محمد عطية، أمين مساعد اللجنة الرياضية بالاتحاد، أن الحفل بدأ بطابور العرض وتحية العلم، واستعراض أهم الأنشطة التي قام الاتحاد بتنفيذها خلال شهر يناير الماضي، وتلى ذلك فقرات غنائية وفنية واستعراضات للجمباز، ثم تكريم القائمين علي تنظيم المعسكر.