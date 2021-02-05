وصول مولدات ديزل وطلمبات لرفع كفاءة شركة مياه أسيوط

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، يرافقه المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط وصول 21 مولد ديزل كهرباء و200 طلمبة مياه وكابلات كهربائية لزوم وحدات التوليد بتكلفة إجمالية بلغت 57 مليون جنيه، لتنضم لمعدات الحملة الميكانيكية لمحطات مياه الشرب بالمحافظة.يأتي ذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مرحلتيها الأولى والثانية في إطار جهود الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لرفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم والإسراع بمعدلات التنمية في الصعيد.وتفقد المحافظ عدد 21 مولد كهرباء "ديزل" وذلك باعتماد مالي قدره 21 مليون جنيه، منها 6 مولدات ديزل قدرة 325 ك.ف.أ لمحطات الصرف الصحي و7 أخرى لمحطات مياه الشرب وعدد 8 مولدات ديزل قدرة 500 ك.ف.أ لمحطات مياه الشرب، بالإضافة إلى كابلات كهربائية لزوم وحدات التوليد بتكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين جنيه، تم شراؤها لتدعيم محطات مياه الشرب والصرف الصحي بقرى ومراكز المحافظة، التي يجرى بها تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"، وذلك بهدف رفع كفاءة محطات المياه والصرف الصحي.كما تفقد المحافظ باقي المعدات التي تم توريدها، منها 200 طلمبة مياه أعماق غاطسة بالمحرك بالمشتملات بتكلفة إجمالية بلغت 32 مليون جنيه لزوم رفع كفاءة 60 بئرا ارتوازيا بمحطات مبادرة "حياة كريمة" مشيدًا بالمعدات والمولدات التي تم توريدها للشركة.وأشار محافظ أسيوط إلى أن المحافظة حريصة على توفير كل السبل وتذليل كل العقبات للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" والإسراع في مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة التي تستهدف 90 قرية على مستوى المحافظة بتمويل يصل إلى 2.3 مليار جنيه لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لهذه القرى وفقًا لرؤية مصر 2030 مشددًا على الانتهاء من المشروعات التي تهدف إلى رفع مستوى حياة المواطنين في القرى الأكثر احتياجًا مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية خلال القيام بتنفيذ الأعمال.أوضح رئيس شركة المياه أن خطة الشركة في الإحلال والتجديد لم تغفل مولدات الديزل من مجالاتها، فقد تم الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد والصيانة وإعادة تأهيل مولد محطة رفع صرف صحي البنك الدولي، لتزداد طاقة المحطة إلى الضعف بعدما كانت تعمل بعدد (1) طلمبة إلى عدد (2) طلمبة بتكلفة إجمالية 3.8 مليون جنيه مؤكدًا على استمرارية مثل هذه الأعمال، التي من شأنها النهوض بالأداء المؤسسي والخدمي للمحطات بالقرى والنجوع.جدير بالذكر أن مبادرة "حياة كريمة" أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير 2019، لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة والارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين، وبخاصة في القرى الأكثر احتياجًا لتحقيق التنمية الشاملة وتقديم خدمات لائقة وتوفير حياة كريمة لهم، وذلك في مجالات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وخدمات الكهرباء والإنارة والنظافة والتنسيق والحضارى ورفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية مع توفير فرص عمل للشباب.