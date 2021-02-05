تخصيص غرفة عمليات لحالات الاشتباه بكورونا فى مستشفى مطروح العام

أعلن مستشفى مطروح العام، اليوم الجمعة، توافر جناح متكامل للعمليات خاصة بالحالات المشتبه فى إصابتها والمصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك حفاظًا على سلامة المرضى والمصابين.وأضافت فى بيان إعلامي لها، أنه يتم التعامل مع حالات العمليات الجراحية المشتبه بها أو المؤكد إصابتها بفيروس كورونا بغرف عمليات خاصة يتم تطبيق بها أعلى معايير مكافحة العدوى، فضلًا عن تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة.وأكد البيان، أن جميع العمليات سواء الطوارئ أو الليستة تتم مجانًا من دون تحمل المريض أي نفقات، بالإضافة إلى توافر جميع الخدمات الطبية الاعتيادية والعمليات تؤدى على أكمل وجه دون تأثر بجائحة كورونا أو وجود عناية مركزة للعزل داخل المستشفى.