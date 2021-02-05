وزير الصحة البلجيكى ينفى مزاعم تباطؤ بلاده فى توزيع لقاحات كورونا

نفى وزير الصحة البلجيكي، فرانك فاندنبروك، اليوم الجمعة، مزاعم تناولتها وسائل إعلام محلية مؤخرًا، بشأن تباطؤ بلاده في توزيع اللقاحات المضادة لجائحة فيروس كورونا المستجد، بالمقارنة مع الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي.وردًا على انتقادات بأن جميع دول الاتحاد الأوروبى، تقريبًا تعمل بشكل أفضل من بلجيكا على صعيد توزيع اللقاحات، قال فاندنبروك- فى تصريحات نقلتها صحيفة «بروكسيل تايمز» البلجيكية على موقعها الإلكترونى يجب أن نتوقف عن ترويج، مثل هذه المزاعم.وأشار «فاندنبروك» إلى الموقع الإلكترونى الرسمي التابع للاتحاد الأوروبى، والذي يعرض النسبة المئوية لسكان كل دولة عضو ممن تلقوا بالفعل الجرعات الأولى من اللقاحات.ففي 4 فبراير، أظهر الموقع أن بلجيكا قامت بتلقيح 3.1٪ من سكانها ضد الجائحة، وبذلك أصبحت أفضل من البلدان المجاورة، مثل ألمانيا وفرنسا (كلاهما بنسبة 2.8٪) ولوكسمبورج 2.3٪، وهولندا 1.1٪.مع ذلك، أقر فاندنبروك بأن الدنمارك ورومانيا وبولندا هى الدول الوحيدة بالاتحاد الأوروبى التي تعمل حاليًا بشكل أفضل من بلجيكا.وفي سياق متصل، أوضحت "بروكسيل تايمز" أن أبحاثًا محلية أظهرت أن نحو خُمس الأشخاص في بلجيكا لديهم حاليًا أجسام مضادة لفيروس كورونا، غير أن هناك اختلافات كبيرة بين المناطق المختلفة.