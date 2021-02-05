قطع الإنترنت يثير الغضب فى الهند قبل احتجاج للمزارعين

دعا آلاف المزارعين الهنود حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إلى إعادة خدمات الهاتف والإنترنت قبل سعيهم لإغلاق الطرق في جميع أنحاء البلاد غدًا السبت، لتصعيد الاحتجاجات التي دخلت شهرها الرابع، حسبما أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء.وأصدر المزارعون، مدعومين بحملة دولية متنامية من المشاهير والنشطاء مثل ريهانا وجريتا تونبرج، بيانا اليوم الجمعة يدعو إلى إعادة فورية خدمات الاتصالات التي تعطلت في مواقع الاحتجاج خارج حدود العاصمة نيودلهي.وقالت نقابات المزارعين في بيان إن "جهود الحكومة لقمع صوت الرفض مستمرة".وقطعت الهند خدمات الإنترنت أكثر من أي دولة أخرى في عام 2020 وعانت من أعلى تكلفة اقتصادية نتيجة لذلك، وفقا لتقرير صادر عن "توب 10 في بي إن دوت كوم"، وهي شركة تستعرض الشبكات الخاصة الافتراضية.