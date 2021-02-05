جورجيا تسجل 538 حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في جورجيا اليوم الجمعة تسجيل 538 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 261 ألفا و18 حالة.وقالت وزارة الصحة في بيان نقلته صحيفة "جورجيا توداي" على موقعها الإلكتروني إن عدد المتعافين من فيروس "كورونا" بلغ 252 ألفا و246 حالة بعد تسجيل 498 حالة تعاف جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأضافت الوزارة أن حصيلة الوفيات بلغت 3258 حالة عقب تسجيل 18 وفاة جديدة منذ أمس، بينما بلغت حصيلة الحالات النشطة بالمرض في البلاد 5 آلاف و488 حالة.