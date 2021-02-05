التحفظ على 2 طن زيت طعام فاسد بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 2.78 طن زيت طعام معبأة داخل خزانات غير صالح للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيدًا لطرحها للمستهلكين، وحجز صاحب المضبوطات بتهمة الغش التجاري.تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث التموين والتجارة الداخلية، يفيد بضبط قائد سيارة، حال مروره وتواجده بشوارع المدينة أثناء حيازته كمية من زيت الطعام غير صالحة للاستخدام الآدمي.وبتفتيشه عثر على 2،78 طن "زيت طعام" معبأة داخل خزانات غير صالح للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيدًا لطرحها للمستهلكين بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.