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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التعليم العالى تعلن بدء القبول الإلكترونى بالجامعات الخاصة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:36 م
جريدة الدستور
ريم محمود - إسراء جمال
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أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بدء العمل بنظام القبول الإلكترونى للأماكن الشاغرة بكليات الجامعات الخاصة المختلفة للعام الجامعى 2020 2021، وذلك من خلال الموقع الإلكترونى التالى cpnu-admission.edu.eg.

وأعلنت أمانة الجامعات الخاصة والأهلية أن فتح النظام على الموقع المحدد يستمر لمدة 3 أيام، اعتبارًا من يوم السبت القادم 6 فبراير، فى تمام الساعة العاشرة صباحًا، وحتى يوم الإثنين 8 فبراير، حيث يتم استقبال صور الشهادات المعادلة لتحديد المجموع الاعتبارى وإبلاغه للطلاب.

ويتم تسجيل الرغبات للطلاب أيام الجمعة 12 فبراير والسبت 13 فبراير والأحد 14 فبراير، ثم إغلاق النظام فى تمام الساعة الثامنة صباحًا من يوم الإثنين 15 فبراير.

وأوضحت الأمانة أنه سيتم إعلان نتيجة القبول للطلاب فى الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء 16 فبراير، وقبول التظلمات بأيام الأربعاء 17 فبراير، والخميس 18 فبراير، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية للطلاب وإرسال كشوف القبول للجامعات يوم السبت 20 فبراير.

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