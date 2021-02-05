افتتاح 3 مساجد جديدة فى مركزي إهناسيا وناصر ببنى سويف

افتتحت مديرية أوقاف بنى سويف، اليوم الجمعة، 3 مساجد جديدة في مركزي إهناسيا وناصر، بعد تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد، ضمن خطة وزارة الأوقاف، وطبقًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في إعمار المساجد والافتتاحات التي تتوالى لترتفع عدد المساجد الجديدة، والتي تم افتتاحها منذ سبتمبر الماضي وحتى الآن إلى 35 مسجدًا.وشملت المساجد الجديدة التى تم افتتاحها المسجد الشرقي بقرية المسيد الأبيض، ومسجد حفنى بقرية عزت قرية المسيد الأبيض بمركز إهناسيا، ومسجد عبد الله سالم الزيتون بمركز ناصر.وأكد الشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف ببنى سويف، أن الافتتاحات تأتى من حرص وزارة الأوقاف على إعمار مساجد الله، فيما تقوم لجنة من مديرية أوقاف بنى سويف لمتابعة المساجد، لمراعاة وتنفيذ الضوابط الاحترازية، والتأكد من ضرورة ذهاب كل مصل إلى المسجد متوضئًا ومصطحبًا السجادة الشخصية "المصلية"، ومرتديًا الكمامة، والحرص على ضرورة الالتزام بعلامات التباعد.