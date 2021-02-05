فلسطين تسجيل 722 إصابة جديدة بكورونا و5 حالات وفاة

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 5 وفيات و722 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و813 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الكيلة في التقرير الوبائي اليومى، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إنه تم تسجيل 5 حالات وفاة "3 في مدينة القدس، و2 في الضفة الغربية منهما واحدة في طولكرم، وأخرى في نابلس".ولفتت الوزيرة إلى وجود 61 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 17 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي، مضيفة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 94.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.