التشيك تتسلم غدا 20 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا

تتسلم جمهورية التشيك غدًا السبت أول 20 ألف جرعة من أصل 3 ملايين آخرين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الذي طورته شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية لصناعة الدواء.وأوضحت المديرة القُطرية لـ "أسترازينيكا"، يارميلا دوليشكوفا حسبما ذكر راديو "براغ الدولي" اليوم الجمعة أنه يتعين على الشركة تسليم أكثر من 170 ألف جرعة خلال شهر فبراير الجاري.وأوضحت الإذاعة التشيكية أن وزارة الصحة في البلاد وشركة لتوزيع اللقاحات ستتكفل بعمليات تسلم الجرعات في الوقت الحالي، لافتة إلى أن الوزارة تسلمت حتى أمس الخميس 327 ألفًا و800 جرعة من اللقاحات التي طورتها شركات "موديرنا" الأمريكية و"فايزربيونتيك" الأمريكية الألمانية.