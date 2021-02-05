قوافل المسرح المتنقل تجابه الأفكار الظلامية في قرى محافظات مصر

قال الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن الهيئة تواصل فعالياتها في كافة محافظات الجمهورية لمجابهة الأفكار الظلامية والفكر المتطرف، وتعمل على بناء الوعي الإنساني القادر على التفكير والاختلاف وخاصة بالقرى النائية والاكثر احتياجا ثقافيًا.وأضاف عواض في حديثه لـ"الدستور" أن الهيئة أدرجت مبادرة المسارح المتنقلة في خطتها لتنفيذ ما سبق، لافتا إلى أن فعاليات المسرح المتنقلة تقام في بمدينة طور سيناء، كما أن الهيئة سعت للوصول بالمنتج الثقافي الجيد للقرى النائية والمحرومة بنطاق محافظة الدقهلية باستخدام أحدث تجهيزات المسارح المتنقلة المزودة بكافة التجهيزات الفنية واللوجيستية، وقدمت كذلك فقرة للمواهب من أبناء القرى في الشعر والإلقاء، بالإضافة إلى عرض فيلم تسجيلي بعنوان "أبطال من بلدنا" تناول سرد لمجموعة من أبطال حرب أكتوبر من أبناء محافظة الدقهلية، بالإضافة لمعرض كتب لإصدارات الهيئة.وكذلك قدمت الهيئة في حي الأسمرات، عرض للملحمة الغنائية "بكرة أحلى من النهاردة" لتبسيط مفهوم إستراتيجية 2030 والتى تهتم بتحسين جودة حياة الإنسان، والتأكيد على تحقيق العدالة الثقافية لكل فئات المجتمع، إلى جانب عرض لفرقة الفنون الشعبية ببني سويف قدمت من خلاله رقصات رائعة من التراث الفلكلورى منها رقصات "الصيادين، المعمورة، التنورة، النوبة".وأوضح أن قوافل المسرح المتنقل جابت قرى محافظة الشرقية، وأيضا قرى محافظة أسوان.