«صحة أسوان»: حملات توعية ميدانية عن منظومة التأمين الشامل

يواصل فريق التوعية والإعلام بمديرية الشئون الصحية بأسوان، حملة التوعية الميدانية بعقد لقاءات وبالمواطنين، لتعريفهم بمنظومة التامين الصحي الشامل وأهميتها، بالإضافة إلى شرح آليات التسجيل بالمنظومة والأوراق المطلوبة.يأتي ذلك في إطار مجهودات مديرية الشئون الصحية في مجال التوعية عن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك من خلال الندوات واللقاءات التثقيفية للتعريف بالمنظومة الجديدة وأهميتها.وتضمنت الحملة عمل لقاءات في عدد من الوحدات الصحية بإدفو شرق وإدفو غرب، والمرور علي مكتب الشئون الاجتماعية، فضلًا عن عمل لقاء مع المواطنين المقبلين علي القاوفل العلاجية المتنقلة بقرية البحيرة بمركز ادفو.