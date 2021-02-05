الروائي اللبناني جبور الدويهي ضيف رشا سمير في «كاتبان وكتاب»

تستضيف الكاتبة الروائية رشا سمير الكاتب الروائي اللبناني جبور الدويهي ضمن مبادرة كاتبان وكتاب، وذلك في الساعة ال 7 مساء الأحد الموافق 7 من فبراير.ويعد الروائي اللبناني جبور الدويهي واحدا من أشهر الروائيين على الساحة العربية، له أكثر من خمسة عشر عملا أدبيا ما بين رواية وقصة قصيرة، منها "حي الأمريكان"، و"شريد المنازل" و"مطر حزيران" و"ملك الهند" و"طبع في بيروت و"عين وردة"و "اعتدال الخريف"و"ريا النهر" وغيرهم.جدير بالإشارة إلى أن روايته (ملك الهند) جاءت القائمة القصيرة لجائزة البوكر عام ٢٠٢٠، وكذلك روايته (مطر حزيران) ضمن اللائحة القصيرة للبوكر عام ٢٠١٦، كما فازت رواية (اعتدال الخريف) بجائزة أفضل عمل مترجم عن جامعة أركنساس.كما فازت "حي الأمريكان" بجائزة سعيد عقل 2015، و"شريد المنازل" فازت بجائزة الأدب العربي