اليابان تسجل 2368 إصابة جديدة بكورونا

سجلت اليابان، اليوم الجمعة، 2368 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 402 ألف و369 حالة.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه تم تسجيل 84 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 6273 حالة.