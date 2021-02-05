الوحدات الصحية في قنا تُقدم الخدمات لأكثر من 3 ملايين مواطن خلال 2020

أصدرت مديرية الصحة والسكان بمحافظة قنا، اليوم الجمعة، بيانًا، أوضحت فيه أن الوحدات الصحية بالمحافظة والبالغ عددهم 238 و9 مكاتب صحة، قدمت الخدمات الطبية لأكثر من 3 ملايين مواطن متردد عليها بالمحافظة بواقع 3224203، وذلك خلال عام 2020.وتابع البيان، أنه تم تقديم الخدمة بالعيادات الخارجية بهذه الوحدات لعدد 343797 مريضًا، والاستقبال والطوارئ لعدد 112275 مواطن، وخدمات متابعة الحوامل الجدد لعدد 43597 سيدة، والحوامل المترددة لعدد 61934 سيدة، ومتابعة الأطفال لعدد 461449 طفلًا، والتطعيمات الروتينية لعدد 527163 طفلًا، وتنظيم الأسرة لعدد 523116 سيدة، والخدمات المعملية لعدد 292735 مواطن، وطب الأسنان لعدد 74594 مواطنًا.وأشار البيان، إلى أنه تم تنفيذ الخدمات الطبية بعدد 24 وحدة صحية تعمل بنظام الـ 24 ساعة والموزعة على جميع المراكز لتقديم الخدمة طوال اليوم للمواطنين.