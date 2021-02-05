رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبي وروسيا يعتزمان العمل سويًا رغم الخلافات

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:59 م
وزير خارجية الاتحاد
وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل
وكالات
طباعة
أكد وزيرا خارجية الاتحاد الأوروبي وروسيا، اليوم الجمعة، أن الطرفين يعتزمان إيجاد وسائل للتعاون رغم خلافاتهما العميقة وأزمة ثقة بينهما.

وكان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أعلن، في وقت سابق، أن العلاقات مع موسكو في أدنى مستوياتها على خلفية تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني واعتقاله.

وقال نظيره الروسي سيرجي لافروف: «أبدينا استعدادنا للتعاون بشكل براغماتي، حيث توجد مصلحة مشتركة، وحيث يكون ذلك مفيدا لكلا الطرفين».

من جهته، رأى بوريل: أنه «رغم الخلافات، هناك مسائل يمكننا وعلينا العمل سويًا بشأنها»، مشيرًا خصوصًا إلى الثقافة والأبحاث وكوفيد- 19 والمناخ».

لكنه لفت أيضًا إلى أن «دولة القانون وحقوق الإنسان والمجتمع المدني والحريات السياسية تبقى أساسية لمستقبلنا المشترك».

موضوعات متعلقة

موعد جنازة وعزاء الفنان عزت العلايلى

أمطار غزيرة يتبعها شبورة ودفء.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

سر اتصالات مالك بيراميدز مع أمير مرتضى منصور

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 5-2-2021 فى مصر

الصور

image description

وصول مولدات ديزل وطلمبات لرفع كفاءة شركة مياه أسيوط

image description

إيطاليا تبدأ التطعيم ضد كورونا للأشخاص دون 55 عامًا الثلاثاء

image description

لمتابعة صيانة المعدات.. السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروع الرصف

image description

محافظ أسيوط يشهد اصطفاف معدات شركة مياه الشرب لمواجهة الأمطار والسيول

image description

محافظ دمياط: تذليل معوقات تسويق منتجات مدينة للأثاث بمشروع «بشائر الخير ٥»

الأكثر قراءة

موعد جنازة وعزاء الفنان عزت العلايلى

«الصحة»: إطلاق موقع تسجيل الحصول على لقاح كورونا منتصف الشهر الجاري

وزير المالية: طرح 15 مليون قطعة من «الفكة» تحمل شعار «فرق مصر الطبية»

دمياط تنجو من كارثة.. 5 ساعات مفاوضات لمنع «انفجار الزوج العقيم»

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

موعد صرف الدفعة الأخيرة من منحة العمالة غير المنتظمة شهر فبراير 2021

ضجيج الآلات والسفن يغير بيئة المحيطات

دراسة: الشركات بألمانيا لا تعتزم تقليل مساحاتها المكتبية

كيف يمكن تفسير التراجع الكبير لانتشار كورونا في الهند؟

أيام زمان

«كان يعبدها».. حكاية الإسرائيلي الذي سجد تحت أقدام أم كلثوم

منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

مقالات الرأي
ماجد حبته
كوسوفو والقدس.. صفقة عبثية
مدحت بشاى
انفخنى.. نحن فى زمن النفخ
د. محمد عفيفي
عبدالرحمن بدوى
جمال طه
مصير «سد النهضة» وحركة تحرير «بنى شنقول» «٢-٢»
المزيد

الثقافة

قوافل المسرح المتنقل تجابه الأفكار الظلامية في قرى محافظات مصر

الروائي اللبناني جبور الدويهي ضيف رشا سمير في «كاتبان وكتاب»

«الحضرة» تقدم أمسية صوفية بمركز الربع الثقافى.. اليوم

قريبا.. مأساة المرأة العربية فى رواية «أنا مى زيادة»