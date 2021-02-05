الاتحاد الأوروبي وروسيا يعتزمان العمل سويًا رغم الخلافات

أكد وزيرا خارجية الاتحاد الأوروبي وروسيا، اليوم الجمعة، أن الطرفين يعتزمان إيجاد وسائل للتعاون رغم خلافاتهما العميقة وأزمة ثقة بينهما.وكان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أعلن، في وقت سابق، أن العلاقات مع موسكو في أدنى مستوياتها على خلفية تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني واعتقاله.وقال نظيره الروسي سيرجي لافروف: «أبدينا استعدادنا للتعاون بشكل براغماتي، حيث توجد مصلحة مشتركة، وحيث يكون ذلك مفيدا لكلا الطرفين».من جهته، رأى بوريل: أنه «رغم الخلافات، هناك مسائل يمكننا وعلينا العمل سويًا بشأنها»، مشيرًا خصوصًا إلى الثقافة والأبحاث وكوفيد- 19 والمناخ».لكنه لفت أيضًا إلى أن «دولة القانون وحقوق الإنسان والمجتمع المدني والحريات السياسية تبقى أساسية لمستقبلنا المشترك».