مي كساب ناعية عزت العلايلي: فقدنا قدوة فنانا كبيرا

أعربت الفنانة مي كساب، عن حزنها الشديد على وفاة الفنان الكبير الراحل عزت العلايلي، وذلك عبر حسابها بموقع تويتر للتغريدات.ونشرت مي فيديو جمعهما في أحد الأعمال الفنية وعلقت وقالت:"‏كان ليه الشرف إني اشتغلت معاه وتعلمت منه، كان فنان كبير موهوب ملتزم وقدوة كبيرة جدا الله يرحمه ويغفر له نسألكم الفاتحة والدعاء للفنان الكبير ‎عزت العلايلي في ذمة الله وداعا يا خال عباس".واعلن محمود العلايلي عن وفاه شقيقه، صباح اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض.