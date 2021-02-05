رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الهجرة الدولية: خفر السواحل الليبى يعترض 800 مهاجر فى البحر المتوسط

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:42 م
خفر السواحل الليبي
خفر السواحل الليبي البحر المتوسط
ا ش ا
طباعة
أعلنت منظمة الهجرة الدولية اليوم الجمعة عن أنه تم اعتراض أكثر من 800 مهاجر في البحر المتوسط قبالة السواحل الليبية، وجرى نقلهم إلى مراكز احتجاز المهاجرين على مدار الـ24 ساعة الماضية.

وكتبت المنظمة في تغريدة عبر موقع (تويتر) وفقا لشبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أن ما يزيد على ألف مهاجر غادروا مؤخرًا الشواطئ الليبية، للفرار من ظروف إنسانية قاسية.

وأضافت أن خفر السواحل الليبي أوقف أكثر من 800 مهاجر منهم، وتم إرسالهم إلى مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا.
وخلال السنوات الأخيرة، تعاون الاتحاد الأوروبي مع خفر السواحل الليبي وجماعات محلية أخرى لوقف موجات عبور البحر المتوسط الخطرة التي يقوم بها المهاجرون بحثًا عن حياة أفضل.

وفي الـ19 من يناير الماضي، أدى انقلاب قارب، كان يحمل مهاجرين يسعون للوصول إلى الشواطئ الأوروبية، في مياه المتوسط قبالة ساحل ليبيا إلى غرق 43 شخصًا على الأقل.

ويعد هذا الحادث هو أول مأساة تحدث في عام 2021 تتضمن غرق مهاجرين يسعون للحصول على حياة أفضل في أوروبا.

موضوعات متعلقة

دمياط تنجو من كارثة.. 5 ساعات مفاوضات لمنع «انفجار الزوج العقيم»

طبقًا للقانون.. تصعيد أسماء سعد الجمال عضوًا بالبرلمان خلفًا لوالدها

وزير المالية: طرح 15 مليون قطعة من «الفكة» تحمل شعار «فرق مصر الطبية»

سحب مياه وإغلاق محال وشوراع.. طوارئ بالمحافظات لمواجهة الطقس السيئ

الصور

image description

وصول مولدات ديزل وطلمبات لرفع كفاءة شركة مياه أسيوط

image description

إيطاليا تبدأ التطعيم ضد كورونا للأشخاص دون 55 عامًا الثلاثاء

image description

لمتابعة صيانة المعدات.. السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروع الرصف

image description

محافظ أسيوط يشهد اصطفاف معدات شركة مياه الشرب لمواجهة الأمطار والسيول

image description

محافظ دمياط: تذليل معوقات تسويق منتجات مدينة للأثاث بمشروع «بشائر الخير ٥»

الأكثر قراءة

موعد جنازة وعزاء الفنان عزت العلايلى

«الصحة»: إطلاق موقع تسجيل الحصول على لقاح كورونا منتصف الشهر الجاري

وزير المالية: طرح 15 مليون قطعة من «الفكة» تحمل شعار «فرق مصر الطبية»

دمياط تنجو من كارثة.. 5 ساعات مفاوضات لمنع «انفجار الزوج العقيم»

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

موعد صرف الدفعة الأخيرة من منحة العمالة غير المنتظمة شهر فبراير 2021

ضجيج الآلات والسفن يغير بيئة المحيطات

دراسة: الشركات بألمانيا لا تعتزم تقليل مساحاتها المكتبية

كيف يمكن تفسير التراجع الكبير لانتشار كورونا في الهند؟

أيام زمان

«كان يعبدها».. حكاية الإسرائيلي الذي سجد تحت أقدام أم كلثوم

منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

مقالات الرأي
ماجد حبته
كوسوفو والقدس.. صفقة عبثية
مدحت بشاى
انفخنى.. نحن فى زمن النفخ
د. محمد عفيفي
عبدالرحمن بدوى
جمال طه
مصير «سد النهضة» وحركة تحرير «بنى شنقول» «٢-٢»
المزيد

الثقافة

قوافل المسرح المتنقل تجابه الأفكار الظلامية في قرى محافظات مصر

الروائي اللبناني جبور الدويهي ضيف رشا سمير في «كاتبان وكتاب»

«الحضرة» تقدم أمسية صوفية بمركز الربع الثقافى.. اليوم

قريبا.. مأساة المرأة العربية فى رواية «أنا مى زيادة»