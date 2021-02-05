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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرا الزراعة والرى يترأسان اجتماع اللجنة التنسيقية العليا المشتركة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:49 م
السيد القصير
السيد القصير
عبدالناصرمحمد وائل القمحاوي
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عقدت اللجنة التنسيقية المُشتركة العليا بين وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا بتقنية الفيديوكونفرانس، برئاسة كل من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، وحضور القيادات التنفيذية بالوزارتين، وذلك لبحث موقف المشروعات المشتركة بين الوزارتين.

وأوضح عبدالعاطى أن الغرض من اجتماعات اللجنة التنسيقية هو تذليل كل العقبات للموضوعات المشتركة والحصول على رؤى موحدة بين الوزارتين.

ومن جانبه أكد القصير أهمية تفعيل قرارات اللجنة المشتركة، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في انعقاد هذه اللجنة لحل أي عقبات حال حدوثها.

وتم خلال الاجتماع بحث الموقف التنفيذى لمشروع التحول من نظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديث مع التأكيد على أهمية الإسراع بمعدلات التنفيذ وتشجيع المزيد من المزارعين على التحول للرى الحديث.

كما تم الاتفاق على الإجراءات التنسيقية بين الوزارتين لتحديد المساحات المقرر زراعتها بالأرز هذا العام بالمناطق المختلفة، وذلك فى إطار القرار الوزارى رقم 305 لسنة 2020 خاصة المساحة التى تروى على المياه المالحة ومناطق زراعة الأرز الجاف.

كما تم استعراض الموقف التنفيذى لاستصلاح مساحة 35 ألف فدان للاستفادة من مشروع نقل مياه مصرف المحسمة المعالجة لري أراضي شرق قناة السويس، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة موحدة من وزارات الري والزراعة والتموين لتحديد مساحات البنجر وقصب السكر المصرح بزراعتها.

كما تم عرض موقف تشغيل محطة قوتة ببني سويف، حيث تم الاتفاق على قيام هيئة التعمير بإستكمال أعمال البنية الداخلية تمهيدا لقيام أجهزة الري بإطلاق المياه بالمناطق التى يتم نهوها، كما تم الاتفاق علي التنسيق بين هيئه التعمير وهيئة المساحة فيما يخص إعداد أطلس لأراضي طرح النهر للمسافة من شبرا لحلوان، وفي المسافة من حلوان لأسوان.

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