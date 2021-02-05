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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لافروف: انعدام الأجواء الطبيعية أكبر مشكلة في العلاقات بين روسيا وأوروبا

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:43 م
لافروف
لافروف
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قال وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف إن انعدام الأجواء الطبيعية أكبر مشكلة في العلاقات بين بلاده وأوروبا، معترفا بوجود خلافات ملموسة بين الجانبين.

وأضاف لافروف خلال مباحثاته مع المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل اليوم الجمعة وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية أن الاتحاد الأوروبي يحتاج للحوار مع روسيا لكي يكون لاعبا عالميا.

وأعرب لافروف عن استعداد روسيا لمناقشة أي مسائل سيطرحها ممثل الاتحاد الأوروبي، مشددا على أن المشكلة الرئيسية تكمن في انعدام الأجواء الطبيعية في العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، مضيفا أن ذلك وضع غير سليم، ولا يصب في مصلحة أي طرف.

وحمّل وزير الخارجية الروسي، الاتحاد الأوروبي المسؤولية عن انهيار نهج منتظم شامل متمثل بآليات محددة في العلاقات بين الطرفين، مشددا على أن استعراض واقع العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي قد نضج منذ زمن بعيد.

من جانبه، أقر بوريل بأن العلاقات بين موسكو والاتحاد الأوروبي تمر بمرحلة صعبة حاليا وتراجعت إلى أدنى مستوى لها، في ظل قضية الناشط المعارض الروسي أليكسي نافالني، مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود طيف واسع من الروابط الجغرافية والثقافية والتاريخية والاقتصادية بين الطرفين.

وأعرب ممثل الاتحاد الأوروبي عن قناعته بأن "بناء جدار الصمت ليس خيارا"، على الرغم من الخلافات القائمة، مؤكدا أن زيارته الحالية تتيح فرصة لمناقشة جميع المسائل ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين، مبديا سعيه إلى بحث "المشهد الجيوسياسي الجديد في عالم ما بعد جائحة كورونا ودراسة سبل التعاون".

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