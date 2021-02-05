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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

التحالف المصرى يدين اغتيال الناشط اللبنانى لقمان سليم

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:40 م
الناشط اللبنانى لقمان
الناشط اللبنانى لقمان سليم
محمد الشريف
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أدان التحالف المصرى للديمقراطية وحقوق الإنسان عملية اغتيال الناشط الحقوقى اللبنانى لقمان سليم مدير مركز "أمم" للأبحاث والتوثيق بالضاحية الجنوبية لبيروت معقل تنظيم حزب الله، ودعت السلطات اللبنانية الى التحقيق فى الحادث لتحديد الجانى ومحاسبته وفق احكام القانون.

ووصف التحالف حادث الاغتيال بأنه يوم حزين على الحركة الحقوقية العربية لفقدانها الناشط اللبنانى البارز صاحب الاسهامات فى مجال توثيق ذاكرة الحرب الأهلية (1975-1990) وفتح ملف المفقودين فى الحرب.

وقال التحالف إنه يجب التحقيق بشفافية فى الشبهات السياسية التى تحيط بعملية الاغتيال خاصة وأن الناشط الراحل كان دائم الانتقاد لسياسيات تنظيم حزب الله اللبنانى وأنه تعرض لتهديدات كثيرة بقتله قبل اغتياله من جانب عناصر تؤيد التنظيم المدرج على قوائم الإرهاب.

وأكد التحالف ان حادث الاغتيال يلقى بظلال قاتمه على حالة حرية الرأى والتعبير فى لبنان فى ظل التهديدات التى تحيط بالنشطاء الذين ينتقدون الاوضاع السياسية المزرية التى وصلت لها لبنان بسبب تدخلات حزب الله فى الحياة السياسية وعدم قدره الدولة والقضاء اللبنانى الى الوصول الى جناة ومحاكمتهم فى حوادث اغتيال مشابهة ضد مسئولين وناشطين وكذلك عجزها عن الوصول إلى أسباب انفجار مرفأ بيروت.

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