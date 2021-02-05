السفارة الفلسطينية تنعى عزت العلايلي

نعت السفارة الفلسطينية بالقاهرة، الفنان القدير عزت العلايلي، الذي توفى صباح اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض.وأعادت سفارة دولة فلسطين في مصر نشر الرسالة الصوتية التي وجهها الفنان الكبير مؤخرًا إلى الشعب الفلسطيني، بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني في التاسع والعشرين من نوفمبر الماضي.وأعربت السفارة عن خالص تعازيها وحزنها علي وفاة الفنان القدير، الذي ترك بصمة فنية وطنية في أرشيف أعماله المرئية والسمعية، لاسيما ومواقفه الوطنية المعلنة في كافة المحافل للتضامن مع الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة، مشيرة إلى أن تلك المسوغات سبب لتكريمه من سفارة دولة فلسطين خلال أسبوع الفيلم الفلسطيني الثالث 2017 بالقاهرة.