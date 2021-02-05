ضبط 12 اسطوانة لمخدر الهيروين بالقاهرة والقليوبية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) من رصد نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم.وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديريتى أمن (القاهرة – القليوبية) تم استهدافهم وأمكن ضبط (عدد 5 أسطوانة لمخدر الهيروين وكمية لذات المخدر– عدد من الأقراص المخدرة لعقار الترامادول - مبلغ مالى – هاتف محمول – ميزان) بحوزة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية) حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة.ونجحت الجهود في ضبط (عدد 7 إسطوانات لمخدر الهيروين وكمية لذات المخدر– مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – ميزان) بحوزة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية) حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية.