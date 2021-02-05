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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 12 اسطوانة لمخدر الهيروين بالقاهرة والقليوبية

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:39 م
اسطوانة لمخدر الهيروين
اسطوانة لمخدر الهيروين
مريم جبل- عمرو المزيدى
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) من رصد نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديريتى أمن (القاهرة – القليوبية) تم استهدافهم وأمكن ضبط (عدد 5 أسطوانة لمخدر الهيروين وكمية لذات المخدر– عدد من الأقراص المخدرة لعقار الترامادول - مبلغ مالى – هاتف محمول – ميزان) بحوزة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية) حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة.

ونجحت الجهود في ضبط (عدد 7 إسطوانات لمخدر الهيروين وكمية لذات المخدر– مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – ميزان) بحوزة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية) حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية.


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