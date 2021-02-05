بكين: المصالح المشتركة بين الصين وأمريكا تفوق الخلافات بكثير

أكدت وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة أن المصالح المشتركة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية تفوق بكثير الخلافات بينهما.جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وين بين" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة؛ تعليقًا على تصريحات الرئيس الأمريكي "جو بايدن" بأن الصين هي "أخطر منافس" لبلاده، وذلك خلال أول خطاب رئيسي له حول السياسة الخارجية منذ توليه منصبه.وقال بين: "مثلما هو الحال بشأن العلاقات مع أي دولة، فمن المؤكد أن تكون هناك خلافات، ولكن المصالح المشتركة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية تفوق بكثير خلافاتهما".