افتتاح 3 مساجد جديدة بالإسماعيلية

افتتحت مديرية أوقاف الإسماعيلية، اليوم الجمعة، 3 مساجد جديدة في مركزي التل الكبير وأبو صوير، ومنطقة الشهداء، بعد تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد، ضمن خطة وزارة الأوقاف وطبقًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في إعمار المساجد والافتتاحات التي تتوالي.ويأتي ضمن المساجد الجديدة التي سيتم افتتاحها، مسجد الرحمة بعزبة تل الحطب بمدينة التل الكبير، ومسجد الرحمة، بمنطقة ترعة 5، بمدينة أبو صوير، ومسجد العلوانية بمنطقة الشهداء بمدينة الإسماعيلية.والافتتاحات في إطار حرص وزارة الأوقاف على إعمار مساجد الله، فيما تقوم لجنة من مديرية أوقاف الإسماعيلية بمتابعة المساجد لمراعاة وتنفيذ الضوابط الاحترازية، والتأكد من ضرورة ذهاب كل مصل إلى المسجد متوضئًا ومصطحبًا السجادة الشخصية "المصلية" ومرتديًا الكمامة، والحرص على ضرورة الالتزام بعلامات التباعد.