محافظ قنا: الكشف على 1100 حالة خلال القافلة الطبية في نجع حمادي

قال اللواء اشرف الداودي، محافظ قنا، أن مديرية الصحة نظمت قافلة طبية بقرية عزبة البوصة بمركز نجع حمادي، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وذلك في اطار حرص المحافظة على وصول الخدمات الطبية لكافة المواطنين في القرى والنجوع النائية لاسيما الأكثر احتياجا منها‪.‬‪ ‬وأوضح محافظ قنا القافلة ضمت عيادات متنقلة متنوعة، وقعت الكشف الطبي على 1100 حالة بواقع ( 338 أطفال - 329 باطنة - 201 جلدية - 101 نساء - 88 جراحة - 30 تنظيم أسرة )، مضيفا انه تم خلال القافلة اجراء فحوصات معملية لـ 58 حالة وعمل سونار لـ 60 حالة ‪.‬من جهته قال الدكتور راجي تواضروس، مدير مديرية الصحة، المديرية تنظم قافلة طبية يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع في احدى قرى المحافظة، لاسيما الأكثر احتياجا منها لافتا الى ان هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة، بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما 103 مواطنين، بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.