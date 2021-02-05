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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

العثور علي طفل حديث الولادة بجوار صندوق قمامة فى الاقصر

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:34 م
طفل حديث الولادة
طفل حديث الولادة
هدى الأمير
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عثر عمال النظافة بمنطقة حي جنوب الأقصر، صباح اليوم، على طفل حديث الولادة متوفيا ملقي خلف أحد صناديق القمامة بمنطقة نزلة الزناتي.

تلقي العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، إخطارًا من رئاسة الحي يفيد بعثور عمال النظافة أثناء القيام بعملهم على طفل رضيع مجهول الهوية متوفي ملقى خلف أحد صناديق القمامة بنزلة الزناتي

وعلى الفور ابلغ رجال الشرطة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ثم اخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.

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