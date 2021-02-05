العثور علي طفل حديث الولادة بجوار صندوق قمامة فى الاقصر

عثر عمال النظافة بمنطقة حي جنوب الأقصر، صباح اليوم، على طفل حديث الولادة متوفيا ملقي خلف أحد صناديق القمامة بمنطقة نزلة الزناتي.تلقي العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، إخطارًا من رئاسة الحي يفيد بعثور عمال النظافة أثناء القيام بعملهم على طفل رضيع مجهول الهوية متوفي ملقى خلف أحد صناديق القمامة بنزلة الزناتيوعلى الفور ابلغ رجال الشرطة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ثم اخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.