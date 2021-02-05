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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نجل بايدن ينشر مذكراته حول إدمانه المخدرات

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:33 م
نجل الرئيس الأمريكي
نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن
مروة عنبر
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ينوى هانتر، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، نشر مذكراته حول صراعه مع الإدمان.

ومن المقرر أن تصدر مذكرات هانتر حول الإدمان في أبريل المقبل، وفقا لشبكة سي إن إن الأمريكية.

وقال هانتر بايدن في الكتاب، وفقا لما ذكره ناشره جاليري بوكس، "إنني أتحدر من عائلة عانت من المآسي، ويربطها حب رائع غير قابل للكسر. وسيصدر كتاب بيوتيفول ثينغز، في 6 أبريل".

من جانبها، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين بساكي، إن الرئيس جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن يدعمان مذكرات ابنهما هانتر القادمة، وأنهما معجبان بقوته في مناقشة إدمانه علانية.

وقالت بساكي، وهي تقرأ بيان عائلة بايدن "نحن معجبون بقوة ابننا هانتر وشجاعته في الحديث بصراحة عن إدمانه، حتى يرى الآخرون أنفسهم في رحلته، ويجدوا الأمل".

وأوضحت بساكي أن الكتاب سيكون شخصيا، ويتحدث عن رحلة هانتر الخاصة.

وحافظ هانتر بايدن، الذي كان حاضرا في حفل تنصيب والده الشهر الماضي، على خصوصية عالية منذ فوز جو في الانتخابات.

وذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية فى ديسمبر الماضى، أن السلطات الفيدرالية تحقق بنشاط في تعاملاته التجارية.

وأصدر المدعون الفيدراليون في ديلاوير، الذين يعملون مع وكالة التحقيقات الجنائية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، مذكرات استدعاء وطلبوا إجراء مقابلات معه.

وتحدث هانتر بايدن فى يوليو الماضى عن صراعه مع الإدمان في مقابلة مع آدم إنتوس، من صحيفة نيويوركر.

وقال هانتر بايدن انذاك، "انظر الجميع يواجه الألم كل شخص يعاني من صدمة هناك إدمان في كل أسرة كنت في الظلام في ذلك النفق إنه نفق لا نهاية له، ولا يمكنك التخلص منه، بل تكتشف كيفية التعامل معه فقط".

كما تطرق هانتر إلى تفاصيل تعاطيه للكحول والمخدرات، التي شملت أولا تعاطي الكوكايين ووفاة شقيقه الأكبر، بو بايدن، بعد معركة مع سرطان الدماغ في عام 2015 ودخل هانتر إلى مركز إعادة التأهيل عدة مرات.

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