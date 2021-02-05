تشغيل جهاز الأشعة المقطعية الجديد بمستشفي بنها الجامعي

أعلنت مستشفيات جامعة بنها تشغيل جهاز الأشعة المقطعية متعدد المقاطع الجديد ١٢٨ الخاص بالشرايين التاجية والأوعية الدموية.تأتي تلك الخطوة فى إطار جهود الإدارة الجديدة للمستشفى بقيادة مستشار المسالك البولية والكلى الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذى، الدكتور هشام الشيخ رئيس قسم الاشعة.وأكد"الدخاخني" أن هذا الانجاز يأتي متزامنا مع خطة الدولة ٢٠٣٠ لقضاء على قوائم الانتظار الخاصة بعمليات القلب والقسطره طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.وأضاف فى تصريحات صحفية أن الجهاز يساعد على اكتشاف وتشخيص العيوب الخلقية بالقلب وأفضل من القسطرة فى بعض الحالات حيث أنه يقوم بالتشخيص بمنتهى الدقة والحرافية الشديدة.وأوضح أن ذلك يتم تحت اشراف فريق فحوصات القلب بالقسم، مدرب على أعلى مستوى، وأن الفحص متاح طول أيام الاسبوع.