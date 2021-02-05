إحالة 34 عاملا بالمصالح الحكومية بالدلنجات للتحقيق

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية لمعرفة مدى التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين، مع استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة.هذا وقد نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات برئاسة المحاسب مجدى إبراهيم رئيس مجلس المدينة حملات تفتيشية بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة أسفرت عن إحالة ٢٨ من العاملين بالمصالح الحكومية للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني وكذلك ٦ موظفين لتركهم محل العمل أثناء مواعيد العمل الرسمية دون سند قانوني، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.