إيطاليا تبدأ التطعيم ضد كورونا للأشخاص دون 55 عامًا الثلاثاء

تعتزم إيطاليا البدء في حملتها للتطعيم بلقاح مضاد لفيروس كورونا للأشخاص دون 55 عاما يوم الثلاثاء المقبل، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".وستكون اللقاحات من شركة "إسترازينيكا" للأدوية.من جهة أخرى، نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كبير مسئولي الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا، دومينيكو أركوري، قوله اليوم الجمعة، إن الجرعات الأولى ستصل غدًا السبت.وأضافت أنسا أنه من المقرر البدء في التوزيع الإثنين المقبل، بجرعات ربما يتم إعطاؤها في اليوم التالي.من جهة أخرى، وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 2.6 مليون حالة إصابة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة بتوقيت ميلانو، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.