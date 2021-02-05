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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تكريم «القباج» وعرض خطة الوزارة فى البرلمان.. نشاط «التضامن» فى أسبوع

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:27 م
جريدة الدستور
ولاء جمال
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نشاط مكثف شهدته وزارة التضامن الاجتماعي، على مدى الأسبوع الماضي، حيث ألقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بيان الوزارة امام مجلس النواب، كما تم اختيارها ضمن أهم 7 سيدات مؤثرة على مستوى الوطن العربي، بالإضافة إلى عدد من الانشطة الأخرى نستعرضها فى التقرير التالي:-

-كرم المجلس العربي للمسئولية المجتمعية، السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ضمن أهم 7 سيدات مؤثرة على مستوى الوطن العربي.

- واصلت مبادرة دعم قيم وممارسات المواطنة التي أطلقتها وزارة التضامن بالشراكة مع الجمعيات الأهلية والمتطوعين في المنيا.

عرض بيان الوزاة أمام النواب..وإطلاق العيادات المتنقلة" لتقديم الدعم الطبي بالقاهرة الكبرى.

وزيرة التضامن أمام النواب: سياسات متكاملة للحماية الاجتماعية تحررت خلالها الوزارة من السياسات التقليدية للرعاية الاجتماعية.

- سياسات جديدة تتواكب مع برنامج الحكومة ومع رؤية القيادة السياسية في أهمية الاستثمار في البشر.

- مواجهة الحد من الفقر والحد من تبعاته تسير فى الطريق الصحيح.

- النتعاون مع كافة أجهزة الدولة المعنية بسياسات وبرامج الحد من الفقر والتمكين الاقتصادي.

- الاعتماد على المنهج الحقوقي كمدخل لتحقيق التنمية.. ومواءمة برامجنا مع مواثيق حقوق الإنسان المحلية والدولية.

- تبنى عمليات التطوير المؤسسي المقترنة بإجراءات الحوكمة ومكافحة الفساد

- برامج الحماية الاجتماعية ساهمت في بناء قدرة الأفراد والأسر على مواجهة الأزمات والصدمات.

- التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي ومعالجة الفجوات التنمویة.. والحد من الزیادة السكانیة

- ارتفاع أعداد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي لتصل إلى 3،81 مليون أسرة.

- زيادة الموازنة المخصصة للدعم النقدي من 12 مليارًا لـ 19 مليار جنيه.

- استخراج الأوراق الثبوتية لما يقرب من 643 ألف سيدة.

- تقديم مساعدات نقدية غير منتظمة لـ 1،5 مليون أسرة مُضارة بظروف صعبة بتكلفة 960 مليون جنيه.

- خدمات الإغاثة والمساعدات الغذائية والطبية المقدمة من الوزارة والجمعيات الأهلية أثناء أزمة كورونا تجاوزت 1.7 مليار جنيه.

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