كشف غموض العثور على جثة خفير شونة الجرارات بالسنطة

تمكن ضباط مديرية أمن الغربية، برئاسة اللواء هانى مدحت، مدير الأمن، من كشف غموض مقتل خفير شونة جرارات زراعية وسرقة جرار زراعي من داخل الشونة.وكان اللواء محمد عمران، مدير مباحث الغربية، تلقى بلاغًا من العقيد أحمد كوهية، رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة، يفيد العثور على جثة محمد مصطفى خضر، ٦٥ عامًا ومقيم بقرية بلكيم التابعة لمركز السنطة ويعمل خفير شونة جرارات بشبراقاص وبفحصها تبين وجود جروح متعددة وقطع فى الرقبة.وكثفت الأجهزة الأمنية بالغربية جهودها لحل لغز مقتل خفير داخل جراج على طريق شبراقاص سبطاس في مدينة السنطة بالغربية، حيث تبين أن الغرض سرقة جرار زراعي وتم ضبط الجرار.البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارًا بالعثور على جثة في جراج على طريق شبراقاص سبطاس بمدينة السنطة، وانتقلت على الفور قوات الأمن لفحص البلاغ وتبين أن الجثة لحارس الجراج مصابًا بعدة إصابات ما يؤكد وجود شبهة جنائية وراء مقتله.وشكل مدير أمن الغربية، فريق بحث برئاسة العميد هيثم الكيلانى، رئيس مباحث المديرية قاده العقيد أحمد وهبة، رئيس فرع البحث بزفتى والسنطة، وضباط البحث الجنائى بالغربية، لحل لغز الجريمة والتوصل للجاني وتولي فريق البحث سماع أقوال المحيطين بالجراج ومكتشفي الجثة وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة.وتمكنت من كشف هوية الجانى "ف ش ح" ٤٥ سنة مقيم بقرية النحارية التابعة لمركز كفرالزيات، كما تم ضبط الجرار، وتم عرض المتهم على المستشار حسن والى رئيس نيابة السنطة، والذى أمر بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيق.