رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

كشف غموض العثور على جثة خفير شونة الجرارات بالسنطة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:27 م
جثة خفير شونة الجرارات
جثة خفير شونة الجرارات بالسنطة
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
طباعة
تمكن ضباط مديرية أمن الغربية، برئاسة اللواء هانى مدحت، مدير الأمن، من كشف غموض مقتل خفير شونة جرارات زراعية وسرقة جرار زراعي من داخل الشونة.

وكان اللواء محمد عمران، مدير مباحث الغربية، تلقى بلاغًا من العقيد أحمد كوهية، رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة، يفيد العثور على جثة محمد مصطفى خضر، ٦٥ عامًا ومقيم بقرية بلكيم التابعة لمركز السنطة ويعمل خفير شونة جرارات بشبراقاص وبفحصها تبين وجود جروح متعددة وقطع فى الرقبة.

وكثفت الأجهزة الأمنية بالغربية جهودها لحل لغز مقتل خفير داخل جراج على طريق شبراقاص سبطاس في مدينة السنطة بالغربية، حيث تبين أن الغرض سرقة جرار زراعي وتم ضبط الجرار.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارًا بالعثور على جثة في جراج على طريق شبراقاص سبطاس بمدينة السنطة، وانتقلت على الفور قوات الأمن لفحص البلاغ وتبين أن الجثة لحارس الجراج مصابًا بعدة إصابات ما يؤكد وجود شبهة جنائية وراء مقتله.

وشكل مدير أمن الغربية، فريق بحث برئاسة العميد هيثم الكيلانى، رئيس مباحث المديرية قاده العقيد أحمد وهبة، رئيس فرع البحث بزفتى والسنطة، وضباط البحث الجنائى بالغربية، لحل لغز الجريمة والتوصل للجاني وتولي فريق البحث سماع أقوال المحيطين بالجراج ومكتشفي الجثة وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة.

وتمكنت من كشف هوية الجانى "ف ش ح" ٤٥ سنة مقيم بقرية النحارية التابعة لمركز كفرالزيات، كما تم ضبط الجرار، وتم عرض المتهم على المستشار حسن والى رئيس نيابة السنطة، والذى أمر بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيق.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«الوزراء» يكشف حقيقة زيادة سعر رغيف الخبز المدعم الشهر المقبل

سحب مياه وإغلاق محال وشوراع.. طوارئ بالمحافظات لمواجهة الطقس السيئ

دمياط تنجو من كارثة.. 5 ساعات مفاوضات لمنع «انفجار الزوج العقيم»

موعد جنازة وعزاء الفنان عزت العلايلى

الصور

image description

وصول مولدات ديزل وطلمبات لرفع كفاءة شركة مياه أسيوط

image description

إيطاليا تبدأ التطعيم ضد كورونا للأشخاص دون 55 عامًا الثلاثاء

image description

لمتابعة صيانة المعدات.. السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروع الرصف

image description

محافظ أسيوط يشهد اصطفاف معدات شركة مياه الشرب لمواجهة الأمطار والسيول

image description

محافظ دمياط: تذليل معوقات تسويق منتجات مدينة للأثاث بمشروع «بشائر الخير ٥»

الأكثر قراءة

موعد جنازة وعزاء الفنان عزت العلايلى

«الصحة»: إطلاق موقع تسجيل الحصول على لقاح كورونا منتصف الشهر الجاري

وزير المالية: طرح 15 مليون قطعة من «الفكة» تحمل شعار «فرق مصر الطبية»

دمياط تنجو من كارثة.. 5 ساعات مفاوضات لمنع «انفجار الزوج العقيم»

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

موعد صرف الدفعة الأخيرة من منحة العمالة غير المنتظمة شهر فبراير 2021

ضجيج الآلات والسفن يغير بيئة المحيطات

دراسة: الشركات بألمانيا لا تعتزم تقليل مساحاتها المكتبية

كيف يمكن تفسير التراجع الكبير لانتشار كورونا في الهند؟

أيام زمان

«كان يعبدها».. حكاية الإسرائيلي الذي سجد تحت أقدام أم كلثوم

منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

مقالات الرأي
ماجد حبته
كوسوفو والقدس.. صفقة عبثية
مدحت بشاى
انفخنى.. نحن فى زمن النفخ
د. محمد عفيفي
عبدالرحمن بدوى
جمال طه
مصير «سد النهضة» وحركة تحرير «بنى شنقول» «٢-٢»
المزيد

الثقافة

قوافل المسرح المتنقل تجابه الأفكار الظلامية في قرى محافظات مصر

الروائي اللبناني جبور الدويهي ضيف رشا سمير في «كاتبان وكتاب»

«الحضرة» تقدم أمسية صوفية بمركز الربع الثقافى.. اليوم

قريبا.. مأساة المرأة العربية فى رواية «أنا مى زيادة»