افتتاح 7 مساجد جديدة بتكلفة أكثر من 16 مليون جنيه في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد، بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، مشيرًا إلى أنه تم اليوم افتتاح 7 مساجد جديده بنطاق مراكز بدر والمحمودية وأبو حمص والرحمانية وشبراخيت وشرنوب، بتكلفه إجمالية بلغت 16 مليون و600 ألف جنيه.وأشاد محافظ البحيرة، بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية، والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.وأشار إلى أنه تم خلال عام واحد بناء وافتتاح أكثر من 150 مسجدًا، بتكلفة تجاوزت 230 مليون جنيه، في طفرة كبيرة لتضاف إلى إجمالي عدد المساجد بنطاق المحافظة، ليصبح إجمالي عدد المساجد بنطاق المحافظة 13855 مسجد لتكون أبلغ شاهد ورد بإتجاة الدولة للبناء والتشييد والتقدم والنمو في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.