«أولياء أمور مصر» يشرح خطوات حماية الأبناء من مخاطر «تيك توك»

قالت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، إن تطبيق "تيك توك" يعتبر من أكثر التطبيقات التي تجذب المراهقين إليها لأنها توفر محتوى من الفيديوهات القصيرة بها ضحك وغناء ورقص وفيديوهات خادشة للحياء وغير مناسبة، ولابد للأهل بالتدخل لمنع أولادهم من استخدام هذا التطبيق أو على الأقل محاولة تقييد استخدام أولادهم له، فقد قدم الموقع مميزات جديدة تتيح ذلك.يأتي ذلك بعد محاولة منة عبدالعزيز، فتاة «التيك توك»، الانتحار، في فيديو بث مباشر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام».وأضافت أنه يمكن للآباء تحديد حد أقصى للمدة التي يستطيع الأبناء استخدام التطبيق كما يمكن التحكم في عدم استقبال رسائل من الغرباء وكذلك حجب الفيديوهات غير المناسبة لعمر الاولاد، مضيفة أنه يجب أن نحاول نشغل وقت فراغ أولادنا بأشياء مفيدة كممارسة الرياضة أو تعلم لغات جديدة.وأشارت إلى أنه يجب ان يقوم المنزل والمدرسة والإعلام بتقويم سلوكيات المراهقين ونشر القيم النبيلة، وتربية الأبناء على الحلال والحرام واستخدام الإنترنت في الأشياء المفيدة.وتابعت يجب على الآباء، الذين يرغبون فى تقييد استخدام أطفالهم، أيضا تثبيت التطبيق على هواتفهم الذكية، ويمكن تنشيط الوضع عبر المسار إلى "Digital Wellbeing Privacy" و"Settings Family Safety Mode" فى الإعدادات، ثم يتم عرض رمز الاستجابة السريعة "QR-Code"، والذى يجب على الطفل إجراء مسح له باستخدام هاتفه، وبهذه الطريقة يتم ربط التطبيقات ويوافق الطفل على لوائح الاستخدام، بالإضافة إلى ذلك يتعين على مستخدمى تيك توك إعادة ضبط إعدادات حماية البيانات فى التطبيق، وهذا يشمل ضبط البروفايل على الوضع الخاص بحيث لا تكون المنشورات مرئية إلا للأصدقاء فقط.