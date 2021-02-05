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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

هيئة الدواء تطلق حملة توعية للتعامل مع الآثار الجانبية لعلاجات السرطان

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:26 م
جريدة الدستور
فاتن خديوى - سارة سعودى
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نظمت هيئة الدواء المصرية الحملة الأولى للتوعية بالآثار الجانبية لعلاجات السرطان، وذلك من خلال تقديم النصائح والارشادات التي تساهم في السيطرة على الآثار الجانبية لعلاجات السرطان، وذلك في إطار الدور التوعوي والتثقيفي الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية، وبمناسبة اليوم العالمي للسرطان، والذي يوافق الرابع من فبراير من كل عام.

والدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم الهيئة، إلى أن الحملة تم إطلاقها على الصفحة الرسمية لهيئة الدواء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأنها ستستمر حتى نهاية فبراير الجاري.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة شيرين عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بهيئة الدواء المصرية، أن الحملة تهدف إلى التعريف بالآثار الجانبية لعلاجات السرطان وما ينجم عنها من مشاكل في التغذية، كذلك اجراءات الاستعداد لتلقي العلاج، بالإضافة إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة حول وجود علاقة إيجابية بين المكملات الغذائية والأعشاب وعلاجات السرطان، وتقديم النصائح للتعامل مع الآثار الجانبية الأكثر تكرارا مثل القيئ والغثيان والإسهال والتهاب الفم وفقدان الشهية.

يأتي ذلك في إطار الدور التوعوي والتثقيفي لهيئة الدواء المصرية، والذي أقره القانون رقم 151لسنة 2019 والخاص بإنشاء الهيئة، كذلك الالتزام المجتمعي تجاه المواطن المصري، من خلال العمل على الارتقاء بجودة الحياة والحفاظ على الصحة العامة.

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