عقب حريق عقار فيصل.. إغلاق جراجات بالبساتين تم تحويلها لمخازن

واصل حي البساتين، تنفيذ تعليمات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بمراجعة المخازن في أحياء محافظة القاهرة وكذلك في إطار توجيهاته بضرورة التواجد المستمر بالشوارع والميادين لمتابعة ما يتم من أعمال، وذلك بعد حريق عقار فيصل بالقرب من الطريق الدائري بمحافظة الجيزة، إثر اشتعال النار في مصنع ومخزن أحذية في الطوابق الثلاثة الأولى من العقار.ورافق اللواء أحمد جودة، رئيس حي البساتين، إدارة المتابعة الميدانية والإشغالات بغلق وتشميع جراجات تم تحويلها لمخازن في شارع 47 شارع المركز الرئيسي المعراج العلوي، وتم غلق وتشميع جراج تم تحويله لمخزن في عمارة رقم 30 بمنطقة المرحلة الأولى "بيتشو".كما أغلق الحي جراج تم تحويله لمخزن في عمارة 5 بمنطقة المرحلة الأولى عمارات بيتشو، ويجري متابعة الحملة في بقية مناطق الحي.