«الصحة»: إطلاق موقع تسجيل الحصول على لقاح كورونا منتصف الشهر الجاري

قالت مصادر بوزارة الصحة والسكان، أنه سيتم إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل المواطنين للحصول على لقاح كورونا منتصف الشهر الجاري، وسيتم البدء في التطعيم فور وصول دفعات جديدة من لقاحات فيروس كورونا المستجد.وفى سياق متصل أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة ومساعد وزيرة الصحة والسكان، عن بدء تطعيم الأطقم الطبية والعاملين بمستشفيات المبرة، والحياة، وبورفؤاد التي خصصتها الهيئة لعزل حالات كورونا، باللقاح المضاد للفيروس.وكشفت الهيئة عن أنه من المستهدف تطعيم 1198 داخل مستشفيات (المبرة، الحياة بورفؤاد)، حيث خصصتهم لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد بمحافظة بورسعيد، أولى محافظات المرحلة الأولى من مراحل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.وأوضحت الهيئة أن اللقاح متاح للراغبين في الحصول عليه من العاملين بمستشفيات العزل بالمحافظة، على مدار 24 ساعة، وأن التطعيم اختياري ويحصل عضو الفريق الطبي على التطعيم بعد التوقيع على الموافقة المستنيرة، والإجابة على الأسئلة الخاصة بالحالة الصحية وما إذا كان يعاني أي أمراض أو ظهرت عليه أعراض مرضية.