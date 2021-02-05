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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط المتهمين بتزوير المحررات الرسمية في بورسعيد

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:21 م
ضبط المتهمين بتزوير
ضبط المتهمين بتزوير
مريم جبل- عمرو المزيدى
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وردت معلومات لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن بورسعيد مفادها قيام شخصين بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى مجال تزوير وتقليد المحررات والأختام المنسوب صدورها إلى مختلف الجهات الحكومية، وقيامهما بترويجها على عملائهما.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وذلك حال استقلالهما سيارة "ملك أحدهما" وضبط بحوزتهما حقيبة بداخلها 52 خاتم شعار الجمهورية مقلد ومنسوب صدوره لجهات حكومية، و91 أكلاشيه منسوب صدوره لجهات حكومية، ومبالغ مالية "محلية وأجنبية، وجهاز لاب توب، و17 توكيل عام بأسماء أشخاص مختلفة يشتبه فى كونها مزورة، و7 خطابات خاصة بإحدى الهيئات القومية، و7 خطابات لجهات آخرى يشتبه فى كونها مزورة.

وبمواجهتها بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقرا بحيازتهما لتلك المضبوطات وقيامهما بإستخدامها فى تزوير التوكيلات والخطابات الخاصة بالجهات الحكومية مقابل مبالغ مالية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية.

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