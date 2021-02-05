إزالة 4 حالات تعد على أراضى الدولة بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله من خطورة كبيرة على الرقعة الزراعية،مؤكدا على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا لتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز (حوش عيسي- بدر - الدلنجات) عن إزالة 4 حالات تعدى على مساحة 9550 م٢ عبارة عن:- إزالة حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بمساحة 8400 متر بحوش عيسى عبارة عن أرض مزروعة،وإزالة سور مخالف بدون ترخيص بطول 1000 متر خارج الحيز بنطاق وحدة أحمد عرابي مركز بدر.كما تم إزالة حالة تعدي بمساحة 150 متر بقرية طيبه بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية، كما تم فك شدة خشبية وحديد تسليح والتحفظ علي المعدات.