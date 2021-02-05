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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

ضجيج الآلات والسفن يغير بيئة المحيطات

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:20 م
جريدة الدستور
وكالات
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على مسافة بعيدة من سطح مياه المحيطات، يعرقل ضجيج الآلات الصناعية قدرة الأحياء البحرية على التزاوج وتناول الطعام بل والهرب من الافتراس.

هذا ما حذر منه علماء في دراسة نُشرت على الإنترنت أمس الخميس وفي نسخة دورية ساينس الصادرة اليوم الجمعة، واستندت إلى أكثر من 500 بحث.

وقال الباحثون إن الإنسان أحدث تحولا كبيرا في البيئة الصوتية تحت الماء بفعل هدير محركات السفن ودق مضخات التنقيب والانفجارات المصاحبة للمسوح الزلزالية.

وقالوا إن هذا أصاب في بعض الأحيان الحيتان والدلافين وغيرها من الثدييات البحرية التي تعتمد على الصوت في الإبحار بالصمم أو عدم القدرة على تحديد الاتجاه.

وقال قائد فريق الباحثين كارلوس دوارتي عالم البحار في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في السعودية "إنها مشكلة مزمنة تضعف قطعا الحيوانات سواء فرادى أو جماعات... إنها مشكلة متنامية عالمية النطاق".

وخلصت الدراسة إلى أن هناك حاجة لمزيد من الاهتمام من جانب العلماء وصناع القرار بهذه الأصوات وتأثيراتها، لا سيما تأثيرها على السلاحف البحرية وغيرها من الزواحف والطيور البحرية والفقمات والثدييات التي تتغذى على النباتات مثل عجول البحر.

ودعا فريق الباحثين إلى إطار عمل تنظيمي عالمي لقياس الضوضاء في المحيطات والتعامل معها.

وكشفت الدراسة أيضا أن الإنسان لم يُزد الضوضاء في المحيطات فحسب بل وأخفت أصوات طبيعية بها.

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