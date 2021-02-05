رئيس «مياه القناة»: أصلحنا كسور المواسير المفاجئة

قال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الجمعة، إنه رغم سوء حالة الطقس، إلا أننا تعاملنا مع عدد من البلاغات عن كسور مفاجئة في مواسير مياه الشرب، خلال 24 ساعة الماضية، وانتقل مهندسو وفنيو وعمال الشركة إليها فورًا وتم إصلاحها في وقت قياسي،، وأنه أصدر تعليمات مشدده بالتجاوب الفورى والسريع وتوفير كافة المعدات للانتهاء من الإصلاحات فى فتره زمنية وجيزة للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة.وأكد أن غرفة عمليات الشركة تلقت خلال 24 ساعة الماضية عدة بلاغات عن كسور مفاجئة في مواسير المياه، في محافظات القناة السويس، الإسماعيلية، وبورسعيد " وعلي الفور انتقل فنيو وعمال الشبكات الي مكان البلاغات وتم التعامل معها وإصلاحها في وقت قياسي تحت مياه الأمطار، فقد تم الانتهاء من اصلاح كسر خط طرد الجبلايات قطر 800 مم GRP بمنطقة الأمل بحى فيصل خلف محطة رفع صرف صحى الحرفيين بالسويس، وإصلاح كسر في خط 300 م بجوار مصنع الطوب بمنطقة السساتر.وإصلاح كسر قطر 8 بوصه بقرية ابوسلطان، واصلاح كسر بخط 4 بوصه خلف الكنيسة بالقنطرة شرق، واصلاح كسر 4 كسورات قطر 200 مم وقطر 110 مم على عمق 3.5 متر بطريق المعاهدة بمنطقة أبو خليفة القنطرة غرب، واصلاح كسر بخط قطر 4 بوصه بعزبة الكوع بقرية الوادي الأخضر بالقصاصين، وخط 4 بوصة بحي الزهور بمركز القصاصين، وإصلاح كسر بخط قطر 6 بوصة بمنطقة الشنواني بالتل الكبير.وأضاف رئيس مياه القناة، انه تم البدء فى أعمال تطهير وملس شبكات الصرف الصحى بمنطقة قرية ابوسلطان، وتم تسليك وتطهير شارع أسيوط ومنطقة سوق الخميس، وامام مسجد الرحمة بمدينه القنطرة شرق، كما تم الانتهاء من أعمال الملس والتطهير بخط عتاقه حتى شارع حسين حجازى، واستكمال الأعمال بمنطقة البلابسه حى ثان، ومنطقة حي السلام شارع المستشفى، وشارع رفاعه الطهطاوى، كما تم البدء بأعمال الملس والتطهير بشارع البحرى حتى تقطاع البحرى مع المشتل، وشارع مدرسة جمال عبد الناصر.