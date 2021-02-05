وزير خارجية الاتحاد الأوروربي: اللقاح الروسي ضد كورونا بشرى سارة للبشرية

اعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا «سبوتنيك- في» هو "بشرى سارة للبشرية"، في وقت أعلن نظيره الروسي، سيرجي لافروف، أن بلاده تعتزم التعاون في هذا المجال مع خصومها في الغرب.وأعرب بوريل عن أمله في أن "تتمكن الوكالة الأوروبية للأدوية من ترخيص" اللقاح الذي تمّ تطويره في روسيا.وأشار لافروف من جهته إلى أنه يجري اتصالات مع واشنطن "لرؤية ما إذا كان ممكنًا العمل معًا" في هذا المجال، مضيفًا أن دولًا عدة في الاتحاد الأوروبي أبدت اهتمامها لإنتاج اللقاح على أراضيها.