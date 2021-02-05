استجابة لأهالي القرية.. بدء تطوير مزلقان أبوالريش فى أسوان

بدأ التنفيذ الفعلى لتطوير مزلقان الخلاصاب بقرية أبوالريش بمدينة أسوان، بإزالة التربة الأسفلتية ليعقبها أعمال الإحلال من أجل تسهيل حركة مرور المركبات على طريق أسوان القاهرة الزراعي، تلبية لمطالب الأهالى.وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للجهات التنفيذية بالتدخل السريع لتحسين مستوى معيشة المواطنين المقيمين بقري أبوالريش بعد عرضهم للعديد من المطالب والمشاكل الجماهيرية أثناء الزيارة الميدانية لمحافظ أسوان للقرية.كانت قد أوضحت المهندسة رقية حماد رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسوان أنه بالتنسيق مع المركز الوطنى لإستخدام أراضى الدولة صدر قرار بالموافقة على الأرض المخصصة لإنشاء محطة المعالجة الرئيسية ضمن مشروع الصرف الصحى لقرى أبو الريش قبلى وبحرى والذى تصل تكلفته الإجمالية إلى 225 مليون جنيه تم الإتفاق مع الشركة المنفذة بتوفير كل ما يلزم لإستكمال شبكات الإنحدار.وأشارت إلى أنه سيتم تنفيذ أكبر مشروع لتوصيل مياه الشرب من محطة جبل شيشة إلى قرى أبو الريش قبلى وبحرى والأعقاب مباشرة بتكلفة إجمالية 75 مليون جنية وبطول 30 كم وبأقطار تتراوح ما بين 400 مللى وحتى 900 مللى بمواسير زهر مرن GRP وخرسانة سابقة الإجهاز ستربط هذه المحطة العملاقة بخزانات كبيرة إحداهما خزان أبو الريش بسعة 4 ألاف م3، وخزان الأعقاب بسعة ألفين م3 من أجل توفير كوب مياه نظيف لمواطنى هذه القرى.وفى نفس السياق، كشف المهندس رفعت أسماعيل رئيس مجلس الأدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي عن ربط الخزانات المخطط أنشاؤها بشبكة مياه القرى، بالإضافة إلى الحل العاجل من خلال رفع كفاءة محطات بهاريف والجيش لضخ مياه الشرب، علاوة على تركيب المحابس وإعادة تأهيل الشبكات ضمن المرحلة الأولى لخطة الـ 30 مليون جنيه بتمويل من البنك الأهلى.