رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استجابة لأهالي القرية.. بدء تطوير مزلقان أبوالريش فى أسوان

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:18 م
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
بدأ التنفيذ الفعلى لتطوير مزلقان الخلاصاب بقرية أبوالريش بمدينة أسوان، بإزالة التربة الأسفلتية ليعقبها أعمال الإحلال من أجل تسهيل حركة مرور المركبات على طريق أسوان القاهرة الزراعي، تلبية لمطالب الأهالى.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للجهات التنفيذية بالتدخل السريع لتحسين مستوى معيشة المواطنين المقيمين بقري أبوالريش بعد عرضهم للعديد من المطالب والمشاكل الجماهيرية أثناء الزيارة الميدانية لمحافظ أسوان للقرية.

كانت قد أوضحت المهندسة رقية حماد رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسوان أنه بالتنسيق مع المركز الوطنى لإستخدام أراضى الدولة صدر قرار بالموافقة على الأرض المخصصة لإنشاء محطة المعالجة الرئيسية ضمن مشروع الصرف الصحى لقرى أبو الريش قبلى وبحرى والذى تصل تكلفته الإجمالية إلى 225 مليون جنيه تم الإتفاق مع الشركة المنفذة بتوفير كل ما يلزم لإستكمال شبكات الإنحدار.

وأشارت إلى أنه سيتم تنفيذ أكبر مشروع لتوصيل مياه الشرب من محطة جبل شيشة إلى قرى أبو الريش قبلى وبحرى والأعقاب مباشرة بتكلفة إجمالية 75 مليون جنية وبطول 30 كم وبأقطار تتراوح ما بين 400 مللى وحتى 900 مللى بمواسير زهر مرن GRP وخرسانة سابقة الإجهاز ستربط هذه المحطة العملاقة بخزانات كبيرة إحداهما خزان أبو الريش بسعة 4 ألاف م3، وخزان الأعقاب بسعة ألفين م3 من أجل توفير كوب مياه نظيف لمواطنى هذه القرى.


وفى نفس السياق، كشف المهندس رفعت أسماعيل رئيس مجلس الأدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي عن ربط  الخزانات المخطط أنشاؤها بشبكة مياه القرى، بالإضافة إلى الحل العاجل من خلال رفع كفاءة محطات بهاريف والجيش لضخ مياه الشرب، علاوة على تركيب المحابس وإعادة تأهيل الشبكات ضمن المرحلة الأولى لخطة الـ 30 مليون جنيه بتمويل من البنك الأهلى.

موضوعات متعلقة

وزير التعليم يعلن خبرًا سارًا لطلاب المرحلة الثانوية

الأهلي يضمن مليوني دولار بعد التأهل لنصف نهائي مونديال الأندية

سحب مياه وإغلاق محال وشوراع.. طوارئ بالمحافظات لمواجهة الطقس السيئ

سر اتصالات مالك بيراميدز مع أمير مرتضى منصور

الصور

image description

وصول مولدات ديزل وطلمبات لرفع كفاءة شركة مياه أسيوط

image description

إيطاليا تبدأ التطعيم ضد كورونا للأشخاص دون 55 عامًا الثلاثاء

image description

لمتابعة صيانة المعدات.. السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروع الرصف

image description

محافظ أسيوط يشهد اصطفاف معدات شركة مياه الشرب لمواجهة الأمطار والسيول

image description

محافظ دمياط: تذليل معوقات تسويق منتجات مدينة للأثاث بمشروع «بشائر الخير ٥»

الأكثر قراءة

موعد جنازة وعزاء الفنان عزت العلايلى

«الصحة»: إطلاق موقع تسجيل الحصول على لقاح كورونا منتصف الشهر الجاري

وزير المالية: طرح 15 مليون قطعة من «الفكة» تحمل شعار «فرق مصر الطبية»

دمياط تنجو من كارثة.. 5 ساعات مفاوضات لمنع «انفجار الزوج العقيم»

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

موعد صرف الدفعة الأخيرة من منحة العمالة غير المنتظمة شهر فبراير 2021

ضجيج الآلات والسفن يغير بيئة المحيطات

دراسة: الشركات بألمانيا لا تعتزم تقليل مساحاتها المكتبية

كيف يمكن تفسير التراجع الكبير لانتشار كورونا في الهند؟

أيام زمان

«كان يعبدها».. حكاية الإسرائيلي الذي سجد تحت أقدام أم كلثوم

منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

مقالات الرأي
ماجد حبته
كوسوفو والقدس.. صفقة عبثية
مدحت بشاى
انفخنى.. نحن فى زمن النفخ
د. محمد عفيفي
عبدالرحمن بدوى
جمال طه
مصير «سد النهضة» وحركة تحرير «بنى شنقول» «٢-٢»
المزيد

الثقافة

قوافل المسرح المتنقل تجابه الأفكار الظلامية في قرى محافظات مصر

الروائي اللبناني جبور الدويهي ضيف رشا سمير في «كاتبان وكتاب»

«الحضرة» تقدم أمسية صوفية بمركز الربع الثقافى.. اليوم

قريبا.. مأساة المرأة العربية فى رواية «أنا مى زيادة»