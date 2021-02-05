الصحة توضح قواعد اجتياز الامتحان القومي للتأهيل لمزاولة مهنة الطب

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن قواعد لاجتياز الامتحان القومي للتأهيل لمزاولة مهنة الطب، لافتة إلى أنه لن يتمكن الطالب من الحصول على ترخيص ممارسة مهنة الطب في مصر حتى يجتاز الامتحان القومي لمزاولة مهنة الطب.وأشارت إلى ضرورة أن يكون الحد الأدني لاجتياز الامتحان بتحقيق درجة 50%، كما تم تحديد نتيجه الامتحان إما بالنجاح أو الرسوب.وعن أحقية التقدم للامتحان، أكدت وزارة الصحة والسكان، أن شروط التقدم للامتحان القومي لتأهيل لمزاولة مهنة الطب، أنه يحق لكل طبيب مصري لم يحصل علي الترخيص أن يتقدم للامتحان بدءًا من خريجي دفعة ديسمبر (الدور الأول) 2019 سواء درس الطبيب داخل أو خارج مصر.وأضافت أنه يشترط أن يكون قد أنهى فترة امتيازه وتدريبه، والتقدم للامتحان واجتيازه بنجاح هو شرط من شروط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة ويكون استيفاء باقي الشروط طبقًا لمتطلبات إدارة التراخيص الطبية.