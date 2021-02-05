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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عامل يقتل خفير شونة لسرقة جرار زراعى بالسنطة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:17 م
جريدة الدستور
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من القبض على المتهم بقتل خفير شونه جرارات بقرية شبراقاص بدائرة مركز السنطة، وجارى عرضه على النيابة العامة التي أمرت بحبسة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية إخطاراُ من مأمور مركز شرطة السنطة بورود بلاغ من العقيد أحمد كوهيه رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطه عن العثور على جثه "محمد م. خ" فى العقد السادس من عمره ومقيم بقرية بلكيم ويعمل خفيرا في شونه جرارات بقرية شبراقاص بدائرة المركز، ومصاب بجروح متعددة وقطع فى الرقبه.

وعلى الفور انتقلت قوات من الشرطة السرية والنظامية إلي محل البلاغ وتبين وجود جثة وشبهة جنائية.


وشكل مدير الأمن فريق بحث برئاسة العميد هيثم الكيلانى رئيس مباحث المديريه وضباط البحث الجنائى بالغربيه لحل لغز الجريمة والتوصل للجاني وتولي فريق البحث من خلال سماع اقوال المحيطين بالجراج ومكتشفي الجثة وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة.

وتبين من التحريات أن الجانى "ف ش ح" 45 سنه مقيم بقرية النحاريه التابعة لمركز كفر الزيات،
ارتكب جريمته بغرض سرقة جرار زراعي، وبمواجهته بما أسفرت عنة التحريات اعترف.

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