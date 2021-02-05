وكيل البرلمان ينعى سعد الجمال: نموذج يحتذى به في العطاء والانتماء

نعى المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، اللواء سعد الجمال الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 75 عامًا.وقال سعد الدين: إن النائب سعد الجمال قدم نموذجا يحتذى في العطاء والانتماء الوطني على مدار تاريخه الوطني المشرف الحافل بالإنجازات، وإذ أتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد والسادة النواب وجميع أبنائه ومحبيه، فإنني اتضرع الي الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته بغير حساب ولا سابقة عذاب وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان".