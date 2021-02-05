محافظة القاهرة ترقم «باكيات» شارع الخمسين تمهيدا لتسليمها للمستحقين

واصلت محافظة القاهرة، أعمالها الخاصة بإنشاء أسواق حضارية لتوفير حياة كريمة لذوي الدخل المحدود، وذلك حسب تكليفات القيادة السياسية وتعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.و تفقد اللواء أحمد جودة، رئيس حي البساتين، أعمال ترقيم "باكيات" مشروع الـ 100 "باكية" بشارع الخمسين بجوار الورش استعدادها لتسليمها للمستحقين.وقامت محافظة القاهرة بنقل أصحاب باكيات مساكن اطلس في حي البساتين، وذلك لعمل نزلة من الطريق الدائري، ضمن مشروع توسعة الطريق، وانتهت من تشطيب الباكيات ودورات المياه الموجودة بالأسواق.وجاءت الأعمال تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بسرعة الانتهاء من الأسواق الجديدة بمعاير متطورة، يراعي فيها ما تقوم المحافظة به من أعمال تطويرية.