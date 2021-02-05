رئيس البرلمان ينعي اللواء سعد الجمال

نعى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، النائب اللواء سعد الجمال، عضو البرلمان، الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 75 عامًا.وقال «جبالى»: إننا «نتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة في وفاة اللواء سعد الجمال، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد هو بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».